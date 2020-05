Linz mit neuer Rekord-Verschuldung

Aktuell befindet sich die Stadt in einem Prozess gegen die Bawag. Finanzstadtrat Mayr zeigt sich siegessicher und hat deshalb keine Rückstellungen für den Frankenkredit im Budget vorgesehen: „Wir werden den Bawag-Rechtsstreit gewinnen.“ Bis es zu einer Entscheidung in der Causa kommt, rechnet Mayr mit weiteren drei Jahren und einem Gang bis zum Obersten Gerichtshof. Wenn Linz die Zivilklage verliert, sind 420 Millionen Euro an die Bawag fällig.