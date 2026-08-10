Messerüberfall im Parkhaus: Zwei Jugendliche festgenommen

Im Parkhaus eines Einkaufszentrums im Bezirk Linz-Land wurden Sonntagabend ein 16-jähriger Slowake aus dem Bezirk Gänserndorf und dessen 15-jähriger Bruder aus dem Bezirk Linz-Land festgenommen. Sie werden eines schweren Raubes verdächtigt.

Laut Polizei Oberösterreich ereignete sich der Vorfall gegen 20.15 Uhr. Die beiden Brüder sollen dabei ein 15-jähriges Opfer aus dem Bezirk Schärding im Bereich des Parkhauses mit einem Klappmesser bedroht haben. Unter dem Druck dieser Drohung soll der Jugendliche Bargeld sowie sein Mobiltelefon herausgegeben haben. Anschließend ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht.

Jugendliche von Polizei gefasst

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte die beiden Verdächtigen kurz nach der Tat festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden jugendlichen Beschuldigten in die Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes laufen.