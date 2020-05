Klaus Luger im dritten Anlauf zum neuen Bürgermeister gewählt

In Vorarlberg wurde der Posten des geschäftsführenden Landesschulratspräsidenten bereits abgeschafft, in Tirol dürfte es bald so weit sein. Warum also sollte sich nicht auch Oberösterreich dieses teure Amt in Zukunft sparen?, fragte FPÖ-Bildungssprecherin Silke Lackner in der Landtagssitzung am Donnerstag. Bildungsreferent Josef Pühringer ( ÖVP) zeigte sich über die Frage nicht gerade begeistert und verwies auf die rechtlichen Konsequenzen: Ohne einen amtsführenden Landesschulratspräsidenten – derzeit Fritz Enzenhofer – müsse er selbst diese Funktion ausüben. Das Amt des Vizepräsidenten des Landesschulrats wiederum könne nur durch eine Änderung der Bundesverfassung abgeschafft werden. Im Übrigen, ließ Pühringer wissen, sei er bei den Regierungsverhandlungen nicht mit der Verwaltungsreform befasst.

Ebenfalls auf kein positives Echo stieß die SPÖ mit ihrem Vorschlag, das Land möge einen Wohnbauanleihe begeben, womit Impulse für leistbares Wohnen gesetzt werden könnten. ÖVP, FPÖ und Grüne lehnen eine solche Schuldverschreibung ab.