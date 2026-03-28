Einsatz

Linz: Duftkerze löst Brand in Mehrparteienhaus aus

Auf Bett gefallene Duftkerze als Brandursache, 36 Personen mussten vorläufig aus Wohnhaus evakuiert werden.
28.03.2026, 16:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit unscharfer Frontansicht steht in einer Garage, zwei Personen sitzen vorne.

Eine auf ein Bett gefallene Duftkerze hat Samstagvormittag den Brand einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Linzer Stadtteil Kleinmünchen ausgelöst.

13-Jähriger stoppt Pkw in Steyr: Vater am Steuer bewusstlos

Der 65-jährige Bewohner, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, konnte sich noch zur Wohnungstür schleppen und diese aufsperren, berichtete die Polizei. Er schaffte es jedoch nicht, die Tür eigenständig zu öffnen. Die Feuerwehr barg den Mann schließlich aus seiner stark verrauchten Wohnung.

27-Jähriger "Bastler" hatte Waffen und Rohrbombe in seiner Wohnung

Alle 36 Bewohner des Mehrparteienhauses wurden zunächst aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert. Das Feuer war jedoch rasch gelöscht, und bis auf die Brandwohnung konnten alle Wohneinheiten wieder bezogen werden. Der 65-Jährige und eine weitere Bewohnerin des Hauses wurden ins Krankenhaus gebracht. 

38 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen, Rotes Kreuz und Polizei waren im Einsatz. 

kurier.at, Agenturen  | 

Kommentare