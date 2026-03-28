27-Jähriger "Bastler" hatte Waffen und Rohrbombe in seiner Wohnung

Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich eine funktionstüchtige Rohrbombe gefunden.

Die Durchsuchung in der Wohnung eines 27-Jährigen war laut Polizei wegen Verdachts auf Drogenbesitz angeordnet worden und fand bereits am Dienstag statt. Neben der Rohrbombe fanden die Beamten verschiedene Mengen an Suchtmitteln, darunter Amphetamine, Cannabis und MDMA-Tabletten. Auch mehrere verbotene Waffen befanden sich vor Ort.