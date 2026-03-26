Seniorin aus dem Bezirk Braunau beim Einheizen verstorben

Eine 92-Jährige ist am Mittwochabend im Bezirk Braunau beim Einheizen ihres Küchenofens ums Leben gekommen. Ein Teil der Einrichtung war in Brand geraten, weshalb die gestürzte Seniorin starken Rauchgasen ausgesetzt war und wohl an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb, berichtete die Polizei am Donnerstag.