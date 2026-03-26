Seniorin aus dem Bezirk Braunau beim Einheizen verstorben
Als Todesursache wird eine Kohlenmonoxidvergiftung angenommen. Eine Bekannte entdeckte die Tote am nächsten Tag.
Eine 92-Jährige ist am Mittwochabend im Bezirk Braunau beim Einheizen ihres Küchenofens ums Leben gekommen. Ein Teil der Einrichtung war in Brand geraten, weshalb die gestürzte Seniorin starken Rauchgasen ausgesetzt war und wohl an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb, berichtete die Polizei am Donnerstag.
Eine Bekannte hatte die Frau am nächsten Tag entdeckt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.
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