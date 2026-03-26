Oberösterreich

Tödlicher Unfall in Linz: 20-Jährige stirbt nach Lkw-Kollision

Die 15-jährige Beifahrerin befindet sich verletzt im Spital. Laut Polizei ist die Unfallursache derzeit unklar.
26.03.2026, 18:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Blaulicht und der Schriftzug "NOTARZT" sind auf einem Einsatzfahrzeug zu sehen.

Eine 20-Jährige ist Donnerstagvormittag auf der Umfahrung Linz/Ebelsberg im Mona-Lisa-Tunnel bei der Kollision mit einem Lkw getötet worden. Die Fahrzeuge waren aus ungeklärter Ursache frontal zusammengekracht.

Atypische Geflügelpest: 40 Tauben in Oberösterreich getötet

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Fahrerseite. Die Feuerwehr musste die Lenkerin aus dem Fahrzeug schneiden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb sie noch an der Unfallstelle. Ihre 15-jährige Beifahrerin kam in die Kepler Uniklinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei.

Linz
Agenturen  | 

Kommentare