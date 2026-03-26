Tödlicher Unfall in Linz: 20-Jährige stirbt nach Lkw-Kollision

Eine 20-Jährige ist Donnerstagvormittag auf der Umfahrung Linz/Ebelsberg im Mona-Lisa-Tunnel bei der Kollision mit einem Lkw getötet worden. Die Fahrzeuge waren aus ungeklärter Ursache frontal zusammengekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Fahrerseite. Die Feuerwehr musste die Lenkerin aus dem Fahrzeug schneiden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb sie noch an der Unfallstelle. Ihre 15-jährige Beifahrerin kam in die Kepler Uniklinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei.