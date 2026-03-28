Oberösterreich

13-Jähriger stoppt Pkw in Steyr: Vater am Steuer bewusstlos

Teenager leistete Erste Hilfe, 37-jähriger Vater wieder bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht.
28.03.2026, 15:06

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein 37-Jähriger ist Freitagabend in der oberösterreichischen Stadt Steyr am Steuer seines Pkw bewusstlos geworden. Sein 13-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz brachte das Fahrzeug geistesgegenwärtig zum Stillstand, berichtete die Polizei.

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Der Teenager leistete gemeinsam mit Passanten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der 37-Jährige erlangte wieder das Bewusstsein. Er wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht. 

kurier.at, Agenturen  | 

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