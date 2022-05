Linz erhält neues grünes Viertel in Bahnhofsnähe

„Der Fokus dieses gesamten Projekts liegt in der Nachhaltigkeit“, sagte Prammer. Angefangen bei der Energiegewinnung – Fotovoltaik, Solar und Erdspeicher – bis hin zum Untergrund: Denn das „Post City Gardens“ baut auf dem Prinzip der Schwammstadt auf: Regenwasser wird dabei in Retentionsräumen unter den Straßen gespeichert und versorgt so die angepflanzten Bäume.

Auch Form und Platzierung der Türme kommen nicht von ungefähr: Einerseits sorgen sie in der geplanten Formation für genügend Schatten, andererseits sind sie so ausgerichtet, dass das Viertel in den immer heißer werdenden Sommern gut durchlüftet wird – auch in der Nacht.

"Riesenchance"

„Wenn alles gut läuft, kann 2023 mit dem Abriss und 2024 mit dem Bau begonnen werden“, sagte Prammer. In Etappen soll dann bis 2030 die gesamte „Post City“ bezugsfertig sein.

„Durch die beste Lage in Bahnhofsnähe ist es eine Riesenchance, auch Arbeitskräfte zu gewinnen, die nicht in Linz leben. In einer Stunde und 15 Minuten ist man in Wien“, so Luger, der die „Post City“ bereits als neue Linzer „Visitenkarte“ bezeichnete. Ein Pluspunkt sei auch die Finanzierung, denn diese sei für die Stadt äußerst „finanzschonend“, wie Luger ausführte. Denn Bauträger ist alleine die Post.