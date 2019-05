Linz: Busfahrer prügelt auf Radfahrer ein

Ein Handyvideo, aufgenommen von einem Autofahrer, sorgt derzeit für Aufregung. Es zeigt, wie ein Chaffeur der Linz AG am Donnerstagnachmittag in der Franckstraße auf einen Radfahrer losgeht. Durch Schläge getroffen, geht der Mann zu Boden, der Busfahrer lässt von ihm ab, vergewissert sich aber noch, dass sein Opfer am Boden bleibt. Plötzlich springt der Geschlagene auf, reißt seine Fahrradkette aus dem Rahmen und will damit auf den Busfahrer einschlagen. Dieser flüchtet sich ins Innere des Busses.

Opfer nicht mehr am Tatort

Die Polizei bestätigt den Vorfall, konnte den geschlagenen Radfahrer allerdings nicht mehr antreffen. Die Beamten hoffen, dass der Radfahrer sich an sie wendet, auch das Video, dass der Autofahrer den Oberösterreichischen Nachrichten zugespielt hatte, liegt den Ermittlern noch nicht vor. Seitens der Linz AG zeigt man sich bestürzt über den Vorfall, der Fahrer wurde umgehend vom Dienst freigestellt.

Man werde diesen Vorfall "sehr genau prüfen", wird eine Sprecherin der Linz AG in den Medien zu dem Vorfall zitiert. "Es ist eine bestürzende Szene", sagt die Sprecherin. Der Fahrer werde umgehend vom Dienst suspendiert.