Warum ein Linzer mit Axt und Holzstiel auf Polizisten losging

Ein 33-JĂ€hriger hat am Mittwoch in Linz Polizisten, die an seiner WohnungstĂŒr gelĂ€utet hatten, mit einer Axt bedroht und dann mit einem Holzstiel attackiert. Zwei Beamte wurden verletzt. Der rabiate Linzer wurde schließlich mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. In der Wohnung des Mannes, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot bestand, fand die Polizei neben der Axt u.a. auch zwei Schreckschusspistolen, einen Schlagstock, TotschlĂ€ger, diverse Messer und einen BaseballschlĂ€ger

Das war der Grund fĂŒr den Ärger

Die Beamten hatten bei dem 33-JĂ€hrigen gelĂ€utet, weil sie die Kennzeichen von dessen Auto im Auftrag der Behörde einziehen sollten. Der Mann versuchte ihnen die WohnungstĂŒr vor der Nase zuzuschlagen. Als ihm das nicht gelang, weil einer seinen Fuß in den TĂŒrspalt gestellt hatte, holte er zunĂ€chst die Axt und kam damit drohend auf die Polizisten zu. Die eintreffende VerstĂ€rkung bedrohte er erst verbal, dann holte er einen Holzstiel aus der Wohnung und verletzte zwei Beamte damit. Der TĂ€ter wurde schließlich von der Schnellen Interventionsgruppe getasert und festgenommen.