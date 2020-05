Mörder von Linzer Kellnerin gefasst

Einer der rätselhaftesten Mordfälle der oberösterreichischen Kriminalgeschichte steht nach mehr als 20 Jahren unmittelbar vor der Klärung. Slowenische Sicherheitsbehörden alarmierten Donnerstagfrüh das Bundeskriminalamt in Wien, dass bei einer Personenkontrolle ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Kroate festgenommen werden konnte. Der 44-Jährige steht im dringenden Verdacht, am 10. März 1992 in einem Spiellokal in Linz die Kellnerin Monika Simmer getötet zu haben.