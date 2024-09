Von unserer Omama berichte ich gar nichts mehr. Keine Angst, Omama geht es sehr gut, aber sie hat halt momentan keine Rolle in unserem Theaterstück. Doch das macht ihr gar nichts aus, meint sie, da hat sie Zeit für andere Dinge, die sie gern macht: Lesen, Puppen reparieren oder neue Sachen aus alten Stoffen schneidern.

Löwenzahnblüten

Für mich hat sie auch ein fesches Theatergewand gemacht. Also habe ich mir gedacht, ich werde sie dafür mit einem kleinen Geschenk überraschen. Am Wegesrand habe ich verwelkte Löwenzahnblüten, also diese berühmten Pusteblumen, gefunden. Und ich habe einmal gehört, dass man sie besprühen kann, wenn man sie länger bestaunen möchte. Also muss daheim Omamas Haarspray herhalten. Ich werde die flauschigen Dinger besprühen, in eine kleine Vase geben und die schenke ich dann der Omama.

Es kommt oft anders als man denkt

Das wollte ich machen, es kam aber nicht dazu. Denn kurz vor unserer Haustür wehte ein Windstoß die winzig kleinen Schirmchen einfach davon, und ich hatte nur mehr ein paar jämmerliche Stängel in der Hand. Gerade als ich fassungslos drauf geschaut habe, ist mir Omama entgegengekommen. Sie hat mein enttäuschtes Gesicht gesehen und gesagt: „Lass dich nicht entmutigen, im Leben kommt es oft anders, als man es sich vorgestellt hat.“ Auf meinen Einwand, dass ich ihr ein Geschenk machen wollte, antwortete sie, „Das war eine wunderbare Idee. Aber viel wichtiger ist doch, dass du an mich gedacht hast. Und das zählt mehr als alles andere. Liebevolle Gedanken können Wunder bewirken.“

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters