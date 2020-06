Liebevoll-bissige Studie über das Überleben des Bauernstandes

Schließlich wird die Pflegerin Svetlana (Bettina Buchholz) aus Moldau an den Weichsenriederhof geholt. Die eigenwillige, in holprigem Deutsch sprechende Osteuropäerin geizt nicht mit ihren Reizen, weiß aber am Hof kräftig anzupacken. Sie versteht sich immer besser mit der alten Bäuerin, die die freizügige Pflegerin schließlich zu ihrer Hoferbin machen will – an der Seite von Rupert. Dieser schwängert sie. Mit einer Moldawierin am Hof zu leben, ist ihm aber dann doch irgendwie zu peinlich. "Wenns ums ficken und schuften geht, sind wir gut genug", ärgert sich Svetlana.

Ringswandls "Stubenoper", wie er sie nennt, ist eine bunte Mischung aus Musik (Nebosja Krulanovic) und Text, Sprechgesang und gstanzl-artigen Vorträgen – zutiefst komisch, aber auch kritisch und derbe. In der Mitte des Bühnenbildes (Stefan Brandtmayr) fungiert ein Ringelspiel als Hof, der ständig in Bewegung bleibt. Am Ende gab es Jubelrufe und Riesenapplaus. Leider sind bereits fast alle Vorstellungen ausverkauft – nur für den Dienstag, 31. März, gibt es noch Karten. Informationen: www.landestheater-linz.at