Liebespflanzen für Sommernächte

Zur Abkühlung ist eisgekühlter Grüner Hafertee der ideale Energiebringer. Grüner Hafer enthält auch das Spurenelement Zink. Es gibt Erkenntnisse, dass ein Mann pro Ejakulation vermehrt Zink verliert. Dieser Verlust muss so schnell wie möglich wieder aufgefüllt werden. Das Teekraut ist in Apotheken erhältlich.

Lavendel

Ein entspannendes Bad mit Lavendel vor dem Liebesspiel bringt in sinnliche Stimmung. Lavendel wurde früher als Duft der Prostituierten bezeichnet, aber auch vor der Hochzeitsnacht von Eheleuten zusammen genossen. Für das duftende Liebesbad Lavendeltee zubereiten und dem Badewasser zugeben. Zusätzlich können Stoffsäckchen mit Natursalz und Lavendelblüten befüllt unter den Wasserhahn gehängt werden.

Rosenblüten

Frische oder getrocknete Rosenblüten im Badewasser wirken aphrodisierend. Im Mittelalter mangelte es an eigenen Badestuben in den Wohnungen und Häusern, daher standen den Freiern in Bordellen Rosenblütenbäder zur Verfügung, um die Herrschaften für die Damen annehmbarer zu machen. Freier wurden damals als Rosenbader bezeichnet. In den Badezubern der öffentlichen Badehäuser verwendete man anregende Kräuter. Was sich mit den Zaubermischungen unter Wasser abspielte, war damals dasselbe wie heute, waren spezielle Badehäuser doch die Vorgänger der heutigen Swingerclubs.