Lichtermeer: Still Solidarität zeigen

„Uns ist vollkommen klar, dass Applaus und Kerzen keine konkreten Maßnahmen ersetzen. Aber wir wollen mit diesem Lichtermeer auch auf unsere Petition aufmerksam machen, in der wir unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung für jene Menschen fordern, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten“, erklärt Beatrice Keplinger. Die Linzerin organisiert das Lichtermeer mit Barbara Mitterndorfer-Ehrenfellner in privater Initiative: