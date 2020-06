Lesegerät spart Stress für Tiere

Seit 1. Jänner 2010 müssen laut Tierschutzgesetz alle Hunde in Österreich mit einem elektronischen Chip gekennzeichnet sein. Den Vierbeinern wird der Reiskorn-große Mikrochip mit einer 15-stelligen Zahl im Bereich der linken Halsseite unter die Haut implantiert. Darauf sind die Daten des Tieres und seines Besitzers gespeichert.

Werden entlaufene oder ausgesetzte Haustiere gefunden, können die Besitzer mit Hilfe eines Chip-Lesegeräts rasch ausfindig gemacht werden. Allerdings: Solche Lesegeräte besitzen üblicherweise nur Tierärzte und Tierheime.

„In vielen Fällen werden Fundtiere – speziell in der Nacht und am Wochenende – einfach bei der nächsten Polizeidienststelle abgegeben“, sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. Da Polizisten kein eigenes Lesegerät haben, müssten sie erst das nächste Tierheim kontaktieren. „Gerade in ländlichen Gebieten müssen Tierheim-Mitarbeiter dann viele Kilometer auf sich nehmen, um der Polizei beim Ausforschen der Besitzer zu helfen“, betont Weinand.