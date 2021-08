„Ich bin immer mit Musik beschäftigt“

„Ein Album ist natürlich das große Ziel, aber das kann noch warten. Früher habe ich bei jedem kleinen Erfolg geglaubt, das war es jetzt, da geht nicht mehr. Mittlerweile ist meine Einstellung, dass ich das gerade Erreichte unbedingt toppen will.“ Also schreibt und singt sie weiter. Was sich auf der Bühne und im Studio so unbeschwert anhört, ist im Hintergrund kein Honiglecken: „Als Sängerin muss ich sehr viel arbeiten, mich körperlich ausprobieren und die Technik trainieren. Natürlich passieren viele Dinge automatisch, aber bis dahin ist es ein weiter Weg.“

Im Fernstudium studiert Neiyla Psychologie, denn sie will für ihre Karriere flexibel bleiben. Mit Musik von Whitney Houston, Michael Jackson und Earth, Wind and Fire ist sie groß geworden. Im Pop und R’n’B ist sie gelandet. „Egal, was ich mache, eigentlich bin ich immer mit Musik beschäftigt.“

