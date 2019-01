Leid erhebt, Mitleid erniedrigt

Mitleid wird in der abendländischen Tradition im Kontext von Moral und Ethik als positive Eigenschaft oder Tugend verstanden. Es werden in der Regel zwei Grundformen des Mitleids unterschieden: das pathologische Mitleid, das heißt, wir sind leiblich betroffen. Die zweite Form des Mitleids ist die durch Vernunft geleitete. Aristoteles unternahm in der Antike als erster den Versuch, das Mitleid zu definieren, er zählt es zu den Affekten.