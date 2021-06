Leiche seit Juli in Stall versteckt

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, hat der 23-Jährige nun ausgepackt. „Ja, mein Mandant konnte mit dem Wissen seiner Mittäterschaft beim Verstecken der Leiche nicht weiterleben und hat den entscheidenden Hinweis zum Fundort gegeben“, sagt dessen Anwalt Franz Essl zum KURIER. Demnach hat der 23-Jährige Krenn mit dem 28-jährigen Gastwirt bekannt gemacht. „Dieser hat massiv mit Kokain gedealt und hatte stets Geldprobleme. Ende Juli 2016 erhielt mein Mandant einen Anruf, er möge von Salzburg nach Braunau (ca. 40 Kilometer entfernt, Anm.) zum Anwesen des 28-Jährigen kommen und ihm helfen, etwas in den Stall zu räumen“, erzählt Essl weiter. Dabei habe es sich um ein mit einer Plane umwickeltes Bündel gehandelt, aus dem zwei Füße hervorgeschaut hätten – deponiert in Krenns Auto, einem Dodge. Sein Mandant habe sofort vermutet, dass es sich dabei um den toten Krenn handle.

Die beiden hätten dann die bereits übel riechende Leiche in einen Stall und dort in einen Verschlag verbracht und mit Mist bedeckt, berichtet Essl über die Angaben des 23-Jährigen. Und nun habe er dieser die Beamten ebendorthin geführt.

Die Polizei wollte am Samstag nur bestätigen, dass es sich beim Festgenommenen 28-Jährigen um den Besitzer der Liegenschaft handle. „Das Landeskriminalamt steckt noch mitten in den Untersuchungen. Nähere Informationen gibt es am Montag, wenn die Obduktion des Toten abgeschlossen ist“, betont Michael Rausch, Sprecher der LPD Salzburg.