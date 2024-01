Leiche in Oberösterreich aus Fluss gezogen

In Grieskirchen wurde Dienstagvormittag eine leblose Person in der Trattnach entdeckt. Feuerwehr und Rettungsdienst standen bei der Bergung im Einsatz. Für die Person kam leider jede Hilfe zu spät.

In der Trattnach in Grieskirchen wurde am Dienstagvormittag ein lebloser Körper in der Trattnach entdeckt. Die Einsatzkräfte führten die Bergung der Person durch. Wie die Polizei am Abend bestätigt, konnte die Person nur mehr tot aus dem Gewässer geborgen werden. Bei dem geborgenen Mann soll es sich um einen Obdachlosen handeln. Die genaue Todesursache sei derzeit noch unbekannt. Eine Obduktion wurde angeordnet.