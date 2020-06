„Mein bisher stressigster Job“

Neun Wochen Sommerurlaub hat Manfred Schwarzgruber, wenn am Montag an der Berufsschule 3 in Wels die Ferien beginnen – zumindest auf dem Papier. „Ferien heißt für mich, dass die Schüler nicht da sind. Aber nicht, dass ich Urlaub habe“, sagt der Berufsschullehrer.

In der ersten Ferienwoche müsse er das abgelaufene Schuljahr abschließen, dann bereite er sich schon auf ein großes Schulprojekt zum Thema Fair Trade im Oktober vor. Das Klischee vom faulen Lehrer kann Schwarzgruber nicht mehr hören. Ätzende Kommentare über „die Lehrer“ in den Zeitungen ärgern ihn.

Manfred Schwarzgruber kann man nicht vorwerfen, dass er nie etwas anderes gesehen hätte als das Klassenzimmer. Er machte eine Lehre im Einzelhandel, arbeitete sich zum Filialleiter hoch. Erst dann studierte er Pädagogik in Salzburg. Bevor Schwarzgruber als Lehrer anfing, war er noch im Außendienst bei Rewe und betreute 150 Filialen in Ostösterreich. „Das war ein super Job, ich habe gut verdient. Aber die Arbeit war aufgrund der räumlichen Distanz nicht mit meinem Familienleben vereinbar.“