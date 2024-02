Lebensretter: Ex-Polizist und Pensionistin reanimierten Mann in OÖ

Ein 69-jähriger Polizist im Ruhestand und eine Pensionistin haben Montagvormittag in der T ennishalle Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) einem 76-Jährigen das Leben gerettet. Die beiden Männer spielten Tennis, als der ältere plötzlich und ohne Vorzeichen auf dem Platz zusammenbrach.

Eine am Platz anwesende Pensionistin holte den in der Halle angebrachten Defibrillator und setzte die Rettungskette in Gang. Der 69-Jährige reanimierte seinen Tennispartner mithilfe des Defibrillators weiter, bis wieder Vitalwerte feststellbar waren.

Anschließend wurde der 76-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.