Lebe deinen Traumtag

Jetzt im Jänner gibt’s ja besonders merkwürdige Tage, zum Beispiel den Welt-Nichts-Tag. Der gefällt mir, weil man an diesem Tag absolut nichts tun soll. Ein bissl mehr mag ich aber den Weltknuddeltag.

Mein Lieblingstag

Doch mein absoluter Lieblingstag ist der Lebe-deinen-Traum-Tag. Er erinnert mich an etwas, von dem ich schon mein Puppenleben lang träume. Ich möchte unbedingt ein Seppy-Buch schreiben. Vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja eines Tages. Ich glaube nämlich ganz fest daran, dass Träume in Erfüllung gehen, wenn man sich etwas ganz fest wünscht. Omama sagt, immer wenn ein Wunschtraum in Erfüllung geht, ist man ein kleines bisserl glücklicher. Und wenn jeder von uns ein bisschen glücklicher wird, wird auch die ganze Welt ein wenig besser.