Für Spätzünder: Ideen, die von Herzen kommen

Spontaner Ausflug mit Picknick

Tipp 3. Kühl- und Vorratsschrank plündern, alles schön in einem Korb arrangieren und bitte die Decke nicht vergessen.

Wer Mama mit einem spontanen Ausflug inklusive Picknick überraschen will, braucht für die Planung keine lange Vorlaufzeit. Es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen. Je nach Wetter können In- oder Outdooraktivitäten ins Auge gefasst werden. Der Wetterbericht sagt für heute, Sonntag, Sonnenschein und milde Temperaturen voraus, es bietet sich also ein Besuch im Park, im Tiergarten, an einem der schönen, heimischen Seen oder im Wald an.

Kulturell interessierte Mamas freuen sich auch über einen Besuch im Museum oder in einer Galerie. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.