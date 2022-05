Forschen, staunen, Kunst genießen – bei freiem Eintritt

Kommenden Freitag, 20. Mai, zwischen 17 und 23 Uhr, findet wieder die Lange Nacht der Forschung statt. Bei freiem Eintritt an mehr als 250 Standorten in ganz Österreich geben Forschende aus allen Disziplinen Einblicke in ihre Arbeit: Wie sieht ein Herzinfarkt „von innen“ aus? Wie funktioniert eigentlich Beamen? Welche Folgen hat der Klimawandel auf die Tierwelt? Wie funktioniert Kreislaufwirtschaft?

Die Lange Nacht der Forschung bietet die Möglichkeit, in ganz Österreich mit Menschen in Wissenschaft und Forschung in Kontakt zu treten.

In allen neun Bundesländern gibt es mit mehr als 2.000 Stationen ein umfangreiches Vor-Ort-Programm. Universitäten, Fachhochschulen, forschungsintensive Unternehmen, außeruniversitäre Forschungsinstitutionen, Industriebetriebe und andere wissenschaftliche Einrichtungen sowie innovative Einzelunternehmen präsentieren ihre Forschungsaktivitäten und neuesten Erkenntnisse. Die vielfältigen Fachgebiete sind etwa Astronomie, Game Design, Biodiversitätsforschung oder Literaturwissenschaft.