Schillernde Feste und Nächte auf den Bühnen

Ein Highlight aus dem Programm ist unter anderem „Eine Peepshow für Aschenputtel“ des italienischen Teatro La Ribalta, eine sehr poetische Produktion, in der es um Begehren, Verlangen und Sexualität geht. Das Ensemble von Transitheart Productions rollt bei „Rolling By The River“ im öffentlichen Raum theatral-tänzerisch an den Themen der Mobilität und Agilität vorbei. Das Publikum darf dabei von Station zu Station an witzigen, intimen und überraschenden Szenen teilhaben.

Eine Besonderheit ist auch die große Ausstellung zum Festival im Linzer Schlossmuseum. Gezeigt werden zahlreiche Arbeiten von Menschen mit Beeinträchtigung, die in Ateliers kreativ sind.

www.sicht-wechsel.at