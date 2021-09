Herbstzeit ist Premierenzeit

„Also sie haben uns den Ferdinand erschlagen“, sagt die Bedienerin zum Schwejk, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hat, nachdem er von der militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt wurde. Nun lebt er vom Verkauf von Hunden, deren Stammbäume er fälscht. Damit allerdings fangen die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk erst an – und das gleichnamige Stück feiert dieses Wochenende im Linzer Schauspielhaus Premiere: Der Ferdinand, der erschlagen wurde, ist ein Erzherzog, und kaum ist er tot, steht die Welt Kopf, so sehr, dass sich zuletzt auch Josef Schwejk gezwungen sieht, wieder in die Weltpolitik einzugreifen.