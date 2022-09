Vielfältiger Premierenreigen im Herbst

Am Samstag, 17. 9., gab es den Start in die Schauspielsaison, und zwar mit einem herausfordernden Stück: In Frank Wedekinds „Lulu“ dreht sich alles um die Fantasie über und die Angst der Männer vor einer jungen Frau. Regisseurin Fanny Brunner stellt sich der schwierigen Aufgabe, das Thema zeitgemäß aufzulösen.

„norway.today“ für Jugendliche ab 14 erzählt von der Sinnsuche, dem Wunsch nach Selbstbestimmung und dem Gefühl des Verlassenseins in der Gegenwart. Und das trotz aller Ernsthaftigkeit mit einer guten Portion Humor und Optimismus. Premiere ist am 18. September.