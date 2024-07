Laut, unterhaltsam und plötzlich hip: Phänomen Blasmusik

Kommendes Wochenende ist es wieder so weit: Am 13. und 14. Juli werden zahlreiche Musikerinnen und Musiker in Tracht Linz zum Klingen und Tanzen bringen.

Viele Schauplätze in der Stadt werden am Samstag bei freiem Eintritt zur Bühne. 16 Orchester und Ensembles lassen aufhorchen, unter anderem am Hauptplatz, am Pfarrplatz und am Martin-Luther-Platz. Von 16 bis 18 Uhr gastiert die mittlerweile sehr bekannte „Wüdaramusi“ im Klosterhof.