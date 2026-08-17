Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat am Montag vor Betrügern gewarnt, die derzeit wieder „intensiv im gesamten Bundesland“ mittels SMS und Telefonanrufen ihre Opfer zur Herausgabe von Vermögenswerten bzw. zu Geldüberweisungen zu bewegen versuchen. Auch würden sich Fälle häufen, in denen sich unbekannte Täter telefonisch als Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte ausgeben.

Letztere würden versuchen, „Menschen mit erfundenen Notfällen, wie schwere Erkrankungen von Angehörigen, verursachte Verkehrsunfälle, wo eine Kaution zu stellen ist, sowie Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft, um ihr Geld zu bringen“, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Die Opfer würden durch die Androhung von tödlichen oder zumindest schwerwiegende Konsequenzen für die Angehörigen „unter so hohen Druck gesetzt, dass sie oft ihre gesamten Vermögenswerte freiwillig an die Täter übergeben“.