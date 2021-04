Steyr: Eine Stadt im Auf und Ab der Geschichte

Wie wertvoll ist Arbeit?

Museum Arbeitswelt. Die Architektur der ehemaligen Messer- und Waffenfabrik ist bestechend elegant. Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten nimmt Museumsleiter Stephan Rosinger mit auf eine Zeitreise. Durch Bilder und Exponate gibt es Einblicke in den Arbeitsalltag, das Familienleben und die vielen Herausforderungen, mit denen die Fabriksarbeiterinnen und -arbeiter in der Industriestadt Steyr konfrontiert waren.

In den 1920-er und 1930-er-Jahren standen viele Familien in Steyr vor den Trümmern ihrer Existenz. Nach Bürgerkrieg, Wirtschaftskrisen, Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg gelang aber erneut der Aufstieg zur Industriestadt.

Blick in die Zukunft

Dabei ist die Ausstellung im Museum Arbeitswelt nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern thematisiert Entwicklungen in der Gegenwart und erlaubt fragend einen Blick in die Zukunft: Was kann Arbeit alles sein? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? An interaktiven Stationen können Gedanken eingebracht werden.

Autofans werden an diesem Standort große Augen bekommen: Zu sehen gibt es unter anderem ein originales Cabriolet „made in Steyr“, das legendäre „Baby“ Modell 50/55 oder den Kleinwagen Puch 500.