Land forderte Zugriff auf sensible Daten von Gemeindebediensteten

Zweck des Projekts sei es, eine Datenplattform mit Eckdaten zu schaffen. Damit könnten der Verwaltungsaufwand reduziert und Berauntgsleistungen besser durchgeführt werden.

Mit der – freiwilligen – Zustimmung der Bürgermeister erhalte man lediglich einen Nachweis, um auf das Programm eines externen Datendienstleisters zugreifen zu können, heißt es in der Stellungnahme der Landesregierung.

Am 9. Oktober fand in Linz eine Besprechung mit Vertretern der Gemeinden, der Landesregierung und der Datenschutzbehörde statt. Letztere schlug vor, den Zugriff ohne Namensbezug zu gestalten, weil man auch so dem Aufsichtsrecht nachkommen könne. Würden tatsächlich Unregelmäßigkeiten festgestellt, könnten die Gemeinden den jeweiligen Bediensteten im Nachhinein nennen. Der Zugriff könne auch so erfolgen, dass sensible Daten wie Familienstand, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Religion nicht angezeigt würden.

Ende November teilte die Landesregierung mit, dass diese Forderungen technisch nicht umsetzbar seien.

Ob sich Oberösterreich an die Empfehlung der Datenschutzbehörde halten wird und eine geeignete Rechtsgrundlage schafft, steht noch nicht fest. Am Freitag waren die zuständigen Beamten nicht für eine Stellungnahme erreichbar.