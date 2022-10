Lamas spiegeln die Seele der Menschen

Wenn du mit dem Lama gehst, ohne Zwang, ohne Konkurrenzkampf, dann werdet ihr beide eine schöne Tour erleben. Das Lama lebt im Hier und Jetzt, es ist nicht nachtragend und will auch nicht das fleißigste, erfolgreichste oder schönste Lama sein. Wenn du mit dem Lama in eine stressige Situation gerätst, was immer passieren kann, dann wird es sich schnell wieder beruhigen.