„Lager sind voll: Kein Grund zur Sorge“

Es mache auch nicht Sinn, wahllos Regale leer zu räumen: „Viel mehr sollte man sich überlegen, was essen wir in unserer Familie gerne, was können wir gut lagern, was hält wie lange“, rät Hammer. Die Anfragen an die Experten des Zivilschutzverbandes steigen aktuell, auch der Webshop mit diversen Notfallpaketen, die bestellt werden können, ist gut ausgelastet.

Fazit: Vom oö. Zivilschutzverband gibt es für die aktuelle Situation also genau zwei Empfehlungen: einen sinnvollen Vorrat anlegen (siehe dazu Zusatzberichte rechts) und den Anweisungen der Behörden Folge leisten.