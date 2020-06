"Lärmmaschine": Jetzt Mediation

Die „ Lärmmaschine“, wie Wolfgang Lassy die Glocken des Linzer Mariendoms nennt, wird nach einer Gerichtsverhandlung am Freitag vorerst nicht abgestellt. Lassy, der 75 Meter Luftlinie von der Kirche entfernt ein Haus besitzt, hatte die Dompfarre geklagt, das Schlagen der Turmuhr in der Nacht in Zukunft zu unterlassen. Zwischen 22 und 6 Uhr müsse er nicht weniger als 222 Glockenschläge hinnehmen, allein zu Mitternacht seien es 28 – vier für die volle Stunde, zwölf für die Uhrzeit und weitere zwölf als Nachschlag. „Ich leide an Schlafmangel, Erschöpfungszuständen und Konzentrationsstörungen“, erklärte der Architekt der Richterin. In seiner Verzweiflung habe er nun sogar niemand geringeren als Papst Franziskus angerufen. „Dieses Sturmläuten in der Nacht muss aufhören.“