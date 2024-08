Kurzurlaub für das Gehirn

Es hilft dabei, den Kopf leer zu bekommen und Platz für neue Ideen zu schaffen. Sogar die verzwicktesten Probleme können dann sozusagen problemlos gelöst werden.

Das muss ich natürlich sofort ausprobieren. Jetzt liege ich hier am Strand und stecke die Zehen in den Sand. Die Wellen rauschen leise, ich tue einfach gar nichts und langsam wird mein Gehirn so richtig leer und dann ist tatsächlich nichts mehr da. Kein störender Gedanke und kein einziges Problem weit und breit.

Aber dann kommt auf einmal doch wieder ein Gedanke dahergekrochen und möchte wissen: Was macht ein Gehirn ohne Probleme? Muss da nicht ein neues her, weil sonst der Kopf nichts zu tun hat?