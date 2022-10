Immer jünger immer schneller kurzsichtig

In der Schule zwickt Felix die Augen zusammen, tut sich schwer mit den Buchstaben vorne auf der Tafel. Er kämpft mit schwindenden Leistungen und fehlendem Lernerfolg. Daheim muss er beim Fernsehen direkt an den Bildschirm rutschen, nur so kann er alles gut sehen. So wie Felix geht es immer mehr Kindern. Sie leiden an Kurzsichtigkeit (Myopie). Und die Betroffenen werden immer jünger.