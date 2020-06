„Kunst ist mein Zuhause, die Natur meine Inspiration“

Bevor es an die Feinarbeit geht, packt Theresa Bauer nicht selten die Motorsäge aus: Hat sie sich einen Baum im Sägewerk ausgesucht, muss dieser zuerst in eine grobe Form gebracht werden, bevor das Schnitzeisen zum Einsatz kommt. Theresa Bauer hat soeben die HTBLA in Hallstatt abgeschlossen, kommendes Schuljahr bleibt sie noch vor Ort, um den Meister in Bildhauerei zu machen. Das kreative Schaffen der 18-Jährigen bekommt aktuell immer größere Aufmerksamkeit.