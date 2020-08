Kunst ersteigern, Kindern helfen

69 Kunstschaffende stellen 72 Werke zur Verfügung. Darunter sind echte Kapazunder der heimischen Kulturlandschaft. Wer schon immer ein Werk von Maria Moser, Irene Andessner, Herbert Brandl oder Jürgen Messensee zu Hause hängen haben wollte, könnte dieses Mal Glück haben. Auch Robert Hammerstiel, Johann Jascha, Oswald Miedl und Josef Linschinger haben Arbeiten beigesteuert.

Die Rufpreise sind bewusst niedrig gehalten, denn immerhin sollen ja so viele Kunstwerke wie möglich unter den Hammer kommen. Mit Otto Hans Ressler konnten die Organisatorinnen einen der renommiertesten Auktionatoren des Landes gewinnen.

Gegen Gewalt

Der Reinerlös des Abends geht an den Verein „HAPPY KIDS“, der Kindern und Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind, einen Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen will.