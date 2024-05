Startschuss für den oö. Kultursommer: Rauf die Bühnen!

Es geht wieder los: Rücken die warmen Monate näher, tut sich auch in den Kulturbetrieben Oberösterreichs allerhand. Die Sommertheater und -konzerte beginnen. Oft wird unter freiem Himmel gespielt, an ungewöhnlichen Orten und vor allem mit speziellen Programmen. Hier in der Auswahl einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, wäre vermessen. Eine kleine, feine Auswahl jener Angebote, die besonders hervorstechen, darf aber bestimmt gewagt werden.

© Ulrike Rauch Pizzera & Jaus

Pop, Oper und Rap vor dem Mariendom Linz. Das Ambiente ist immer besonders stimmungsvoll. Direkt vor der imposanten Kulisse des Mariendoms findet alle Jahre wieder ein Konzertprogramm mit vielen Highlights statt. Mehr als 95.000 Menschen waren seit dem Start 2011 schon mit dabei. Den Beginn macht Jazz-Ikone Diana Krall am 11. Juli. Tags darauf tun Pizzera & Jaus, das was sie am besten können: Emotionen in Musik verpacken und unter die Leute bringen. Am 25. 7. sind Die Fantastischen Vier zu Gast, seit Jahrzehnten Garant für anspruchsvollen Rap und gute Laune. Ticketpreise sind hier allerdings gesalzen, ein Stehplatz kostet 112,40 Euro. Zucchero ist bereits ausverkauft, für Anna Netrebko & Yusif Eyvazov am 23. 8. gibt es noch Karten.

© Dario Acosta Erwin Schrott

Bruckner Orchester am Traunsee Gmunden. Das Salzkammergut-Open-Air mit dem Bruckner Orchester Linz im Gmundner Toscanapark hat sich in den letzten Jahren zu einem Höhepunkt im oberösterreichischen Kultursommer entwickelt. am 6. und 7. Juli ist es heuer wieder so weit. Chefdirigent Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz werden auch heuer wieder orchestrale Feuerwerke zünden. Mit Erwin Schrott konnte eine charismatischsten Sängerpersönlichkeiten der Gegenwart gewonnen werden. Der uruguayische Bassbariton gastiert in der laufenden Saison nicht nur auf großen Opernbühnen von Berlin bis Verona, sondern auch im Toscanapark unter freiem Himmel. Schrott wird dem Jahresregenten Anton Bruckner die Ehre erweisen, indem er gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz ein unbekanntes Werk singen wird. Auf dem Programm werden auch Musiken der anderen Jubilare wie etwa Smetana und Puccini stehen.

© True Photo by Oliver Erenyi

"Ziemlich beste Freunde" Traun. Der eine ist ein Krimineller, bärenstark und ungeniert. Der andere ist schwerreich, hochgebildet, verwöhnt und sensibel. Ob das was wird mit „Ziemlich beste Freunde“? Intendant und Schauspieler Alexander Knaipp hat für den Kultursommer Traun ab 18. 7. die bekannte Komödie für die Bühne adaptiert. Der Sozialhilfeempfänger Driss, frisch aus dem Gefängnis raus, braucht die Bestätigung dreier gescheiterter Vorstellungsgespräche, um Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung zu bekommen. Für den potenziellen Arbeitgeber, den querschnittgelähmten Philippe aus wohlhabenden Verhältnissen, bei dem er sich bewirbt, empfindet er kein Mitleid. Gerade deshalb wird Driss als Pfleger engagiert. Trotz der Gegensätze entwickelt sich eine Freundschaft. Die Hauptrollen übernehmen Ferdinand Kopeinig und Emmanuel Ajayi. Intendant Alexander Knaipp wird sein komödiantisches Talent in Mehrfachrollen beweisen.



© Robert Josipovic Alpenfreund und Menschenfeind

Auf der Suche nach Selbsterkenntnis Meggenhofen. „Mensch erkenne dich selbst!“, so das Thema des Sommertheater-Stücks „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ in Meggenhofen mit Musik von Ferdinand Raimund. Premiere ist kommenden Freitag, 7. Juni. Im Zentrum der Geschichte steht der Herr von Rappelkopf, der das Vertrauen in seine Liebsten, seiner Familie, insgesamt: den Glauben an die Menschheit verloren hat. Er will allem Weltlichen entfliehen und sucht in der Natur, die ihn noch nie enttäuscht hat, Schutz und Frieden. Nun kommt die Figur des Alpenkönigs ins Spiel die ihm Heilung verspricht, und zwar durch Selbsterkenntnis. Regie führt Martin Leutgeb, es gibt nur noch wenige Tickets, also schnell sein. Nicht nur der Alpenkönig gastiert diesen Sommer in Meggenhofen. Im Zuge des Rahmenprogramms kommen unter anderem die beiden Burgschauspieler Michael Maertens und Marie-Luise Stockinger, die auch privat ein Paar sind, am 7. Juli. Sie bringen Texte von Tucholsky, Nöstlinger, Stefanie Sargnagel und Joachim Ringelnatz mit, Xaver Stockinger begleitet an der Gitarre.

© Anton Kehrer, BIldrecht Wien "Bruckners Affe"

Mit Bruckner unterwegs Wilhering. Der Komponist Anton Bruckner, bekannt für seine Skurrilität, verbrachte einige Sommer im Stift Wilhering zur Sommerfrische und nahm Kontakt zu einem Affen auf, der im Palmenhaus „einsaß“. Der Name des Affen ist nicht überliefert, wohl aber taucht das Tier in einer von Bruckners Sinfonien auf. Was sich die beiden wohl zu sagen hatten? Autorin Karin Peschka, Komponist Rudolf Jungwirth und Regisseur Joachim Rathke nehmen diese kuriose Episode zum Anlass, um in „Bruckners Affe“ in die reichen, von Widersprüchen strotzenden Innenwelten dieses grenzgenialen Komponisten einzutauchen. Ab 9. Juli. Wie bei der Zeitenwanderung „MONKS“ (2022) wird das Publikum beim Theatersommer in Wilhering Teil dieser Reise, die von der Scheune zum Palmenhaus und in die Kirche führen wird. Ein ungewöhnlicher Streifzug durch die herrlich verrückten Träume Bruckners.

© tonktiti - stock.adobe.com/Studio Huger

Herzschmerz und viel Operetten-Liebe Bad Ischl. Es ist das größte Operettenfestival Österreichs. Gleich drei Stücke stehen diesen Sommer beim Léhar Festival Bad Ischl auf dem Programm. Den Startschuss macht ab 6. Juli „Märchen im Grand Hotel“: Die Geschichte spielt in einem eleganten Hotel an der französischen Riviera und handelt von einem bankrotten amerikanischen Filmproduzenten.

Mit einem Film über das Grand Hotel und vor allem dessen adelige Gäste gedenkt die Produzententochter Marylou die väterliche Firma zu retten. Nur allzu bald findet sie sich in den turbulenten Liebesverwirrungen der illustren Runde wieder. Ein tollpatschiger Hotelangestellter, die unerkannte spanische Infantin, und nicht zuletzt Marylou selbst tragen zur heiteren Eskalation des Chaos bei. Nach guter Operettentradition hält das Grand Hotel jedoch für alle ein Happy End bereit. Danach folgen „Der Bettelstudent“ von Carl Millöcker ab 13. Juli und „Der Sterngucker“ von Franz Léhar ab 9. August.