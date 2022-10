Keine Krise in der heimischen Kulturszene

„In Wien heißt es aktuell ja was die Auslastung betrifft: 50 sind die neuen 100 Prozent. Das kann ich für Oberösterreich gar nicht bestätigen, wir haben gerade das Brucknerfest mit 33 Veranstaltungen und einer Realauslastung von 85 Prozent abgeschlossen“, sagt Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Direktor des Linzer Brucknerhauses. Im Oktober und November sei es mit der Klassik schwieriger, aber im Dezember gehe es munter weiter. Verglichen mit den Zahlen des Vorjahres liege man gleichauf: „Das Einzige, was wir spüren, ist, dass Gastveranstaltungen häufiger abgesagt und Bälle zögerlicher fixiert werden. Einfach, weil die Veranstalter mit Unsicherheiten zu tun haben.“ Bei Familien mit Kindern sehe man ein vorsichtiges Verhalten beim Ticketkauf, „vielleicht können sich das einige in der derzeitigen Situation nicht leisten. Wir haben aber dafür eigene Unterstützungsprogramme, Familien können diesbezüglich auf uns zukommen,“ sagt Kerschbaum.