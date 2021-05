Eines der besten Vokalensembles der Welt präsentiert Juwelen der Chormusik aus fast 600 Jahren: Bühne frei für The King’s Singers am 28. Mai.

Am 31. Mai und 1. Juni findet der 1. Bechstein-Bruckner-Wettbewerb im Brucknerhaus Linz statt. Beide Runden des Wettbewerbs sind öffentlich, der Eintritt ist frei.

Am 6. Juni gastiert dann Christoph Heesch, der Star am Violoncello, in Linz. Gemeinsam mit dem Kammerorchester Eroica Berlin hat er ein besonderes Programm im Gepäck, das den Klang der „Goldenen Zwanziger“ in seiner ganzen stilistischen Vielfalt hörbar macht. Heesch ist außerdem Teil des internationalen Projekts TONALi Tour, das im Rahmen des Brucknerfests erstmals in Österreich stattfindet: Jugendliche sollen dabei die Grundkenntnisse des Veranstaltungs- und Kulturmanagements kennenlernen.

Die beliebte Mezzosopranistin Stephanie Houtzeel kommt mit ihrem renommierten Klavierbegleiter Charles Spencer am 7. Juni ins Brucknerhaus – mit Liedern eines Jahres.

Am 11. Juni stellt Geiger Sergey Khachatryan gemeinsam mit seiner Schwester Lusine, die Klavier spielt, Werke von Bach, Satie, Debussy und Respighi aus den Jahren 1717, 1817 und 1917 vor.

