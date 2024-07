Kulinarische Sommerreise auf dem „Schwarzen Schiff“

Die weißen Kieselsteine knirschen unter den Schritten des überaus freundlichen Personals, der Blick schweift vom Schloss über die Brückenkopfgebäude zur Nibelungenbrücke.

Kastanien gegen Hitze

Fünf riesige Kastanienbäume sorgen im klassischen Wirtshausgarten auch bei der Hitzewelle für ein erträgliches Klima, unter dem moosbewachsenen Dach geben die Fenster einen Blick in die Küche frei. Das Wirtshausgedeck (12,20 Euro mit Speck) hebt die Wohlfühlstimmung noch mehr.

Frisches Brot vom Brandl, würziger Speck vom Thomabauer, ein kräftiger Erdäpfelkas und eingelegtes Gemüse, dazu feines Butterschmalz. Herz, was willst du mehr? Eine Portion reicht übrigens als Vorspeise für zwei. Fürs Auge und den Gaumen angerichtet ist die Gusentalforelle (17,60 Euro) – die Verjus-Marinade und der Kohlrabi kommen richtig gut zur Geltung.

Backhenderl oder Pilzrahmgulasch

Schwierig die Entscheidung für das Hauptgericht. Faschierte Laibchen (19,80), Backhendl von der Keule (24,90 Euro), Pilzrahmgulasch (18,90) klingen gut. Es werden Krautfleckerl (14,90 Euro) und Fregola Sarda (17,90, mit Seesaibling 27,90). Die Krautfleckerl kommen mit einer eleganten Süße und viel Kümmel – eine klassisch gute Kombi, weil der Kümmel nicht dominiert.

Der Seesaibling von Armin Schöffl ist kross gebraten, aber saftig geblieben. Und das Fregola Sarda aus Buchweizen in einer farb- und geschmacksintensiven Sauce aus Zitrusfrüchten kann nirgendwo in Italien besser schmecken als in Linz am Donaustrand.