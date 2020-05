Ernten, waschen, trocknen, pressen

Schweinezucht

Bei den Krötzls gibt es aber auch Kerne zum Knabbern. „Und meine Frau hat aus den Kernen einen Schnaps gemacht – bisher nur für den Eigenbedarf“, so der Landwirt, der in seinem Betrieb hauptsächlich aufsetzt. „Wir haben insgesamt 80 Zuchttiere.“ Die Ferkel werden so lange gefüttert, bis sie 30 Kilo haben. Danach werden sie verkauft. Vor Kurzem haben die Krötzls die Stallungen völlig neu gebaut, alles läuft jetzt computergesteuert. „Die Temperatur für unsere Schweine muss genau passen. Dort, wo die ganz jungen Ferkel drinnen sind, ist sogar der Boden geheizt“, so Krötzl, der die Landwirtschaft bald an seinen 25-jährigen Sohn Markus übergeben wird.

Über zu wenig Arbeit kann sich der Familienbetrieb nicht beklagen. Neben den Schweinen und den Kürbissen haben die Krötzls weitere 20 Hektar Acker, die mit Mais, Weizen, Gerste und Hafer bebaut werden. Und dann gibt es auch noch einen sieben Hektar großen Wald.

Infos und Preise für das Öl gibt es unter 07674/63996 oder 0680/1332517.