Gefeiert wird mit Sonderprogramm und einem großen Fest; mehr als 40.000 Gäste und 419 Veranstaltungen in 2024.

Neugier, Fantasie und Kreativität: Das Kuddelmuddel in Linz wird 35

Erwachsen werden wir nie! Mit diesem sehr treffenden Motto startet das Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel nun ins halbrunde Geburtstagsjahr. 35 Jahre wird jene Institution heuer alt, die Kindern qualitativ hochwertige Kultur näherbringen will. Am 27. April 1990 war es soweit.

Das Theater des Kindes und das Linzer Puppentheater bezogen jene Räumlichkeiten, die in 10 Monaten Bauzeit von einem Kino zum Kulturzentrum umfunktioniert worden waren. In einem Ideenwettbewerb wurde der Name "Kuddelmuddel" geboren. Die Leiterin und somit Ideenbringerin war damals Christa Koinig, sie ist mittlerweile 80 Jahre alt und leitet das Linzer Puppentheater, das nach wie vor im Kuddelmuddel beheimatet ist, bis heute mit großer Begeisterung und Leidenschaft. Unmittelbare Reaktion "Viele junge Linzerinnen und Linzer haben hier ihre kreative Ader entdeckt", sagt der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer, SPÖ. Johanna Möslinger, interimistische künstlerische Geschäftsführerin der LIVA (Linzer VeranstaltungsgmbH), zu der auch das Kuddelmuddel gehört, stellt fest: "Wir haben es hier mit dem schwierigsten Publikum überhaupt zu tun. Niemand reagiert so unmittelbar wie Kinder."

© Oliver Erenyi Leiter des Kuddelmuddel, Manfred Forster, LIVA-Geschäftsführerin Johanna Möslinger, Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (v. li.)

Es sei entscheidend, diese möglichst früh mit Kultur in Kontakt zu bringen und somit einen Gegenpol zum digitalen Erleben zu bieten: "Hier steht das Analoge im Vordergrund." Möslinger erzählt, dass sie selbst als Vermittlerin für Kinder im Musikbereich gearbeitet habe: "Das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich." 73,8 Menschen pro Tag Seit der feierlichen Eröffnung im April 1990 fanden im Kuddelmuddel bereits 12.600 Vorstellungen statt, Über die Jahre hinweg konnten rund 950.000 Besucherinnen und Besucher eine Fülle an Theateraufführungen, Tanz, Konzerten und Kasperlabenteuer erleben.

"Weil ich mich gerne mit Zahlen beschäftige, habe ich ausgerechnet, dass das 73,8 Menschen pro Tag sind", sagt Kuddelmuddel-Leiter Manfred Forster. Vor zehn Jahren war das Kuddelmuddel die erste Einrichtung, die sich der Zielgruppe der Unter-Drei-Jährigen annahm. Die Programmschiene "Kumulino" wurde entwickelt und bis heute sehr erfolgreich. Am 14. März ist etwa mit dem "Club Origami" ein internationales Format zu Gast in Linz: In dieser interaktiven Show zum Mitmachen treffen Tanz, Mode und Live-Musik auf die Kunst des Origami. Weitere Highlights zum 35-jährigen Jubliäum: Das Geburtstagsfest mit Kulturfrühstück , Kuchen für alle und den Tiroler Liedermachern Ratzfatz am 27. April

- mit viel Platz zum Feiern, je nach Wetter drinnen oder draußen Die Linz-Tour der bekannten Puppenspieler Tröbinger & Tröbinger, die ab 30. April in Linzer Stadtteilen Kasperl-Vorstellungen bei freiem Eintritt spielen werden - und zwar "Kasperl rettet das Schlossgespenst"

© Kuddelmuddel

Geschichte des Hauses Das Haus selbst, in dem das Kuddelmuddel einquartiert ist, ist immer wieder Ziel Architekturinteressierter: Es wurde 1930 vom Linzer Architekten Hans Steineder entworfen und erbaut. Ab 1938 war darin die Gestapo-Leitstelle in Linz untergebracht. Bis 1988 befand sich das Gloria-Kino in den Räumlichkeiten und seit 1990 ist das Kuddelmuddel hier mitten im Stadtzentrum verortet.

"Wir sind Kulturversorger für junges Publikum und Familien", schließt Kuddelmuddel-Leiter Forster. Nicht nur die Veranstaltungen im Haus sind damit gemeint, auch die Werkstätten im Sommer und jene Aktionen, bei denen die Kunst in die Außenbeirke wandert: "Wenn Kinder nicht zu uns kommen können, kommen wir zu ihnen."