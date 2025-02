Das Schlüsselbein soll markant hervorstechen . Zwischen den Oberschenkeln muss eine Lücke, die so genannte "thigh gap" , sein. Dazu braucht es aber unbedingt einen prallen Po . Haare sind nur schön, wenn sie lang und füllig sind, das Gesicht dann, wenn die Haut makellos ist. Wer nicht so aussieht, bekommt in der virtuellen genauso wie in der realen oft "Hate", also Hass, zu spüren.

Konfrontiert sind sie mit Bildern und Personen, die es in dieser Form entweder gar nicht gibt, weil es eine Künstliche Intelligenz ist, oder weil die Aufnahmen mit Filtern aller Art bearbeitet wurden. Was macht das mit ihnen?

Studien zeigen: Mädchen bewerten ihre psychische Gesundheit subjektiv schlechter als Burschen und sind mit ihrem Leben weniger zufrieden. 40 Prozent der Mädchen empfinden sich selbst als übergewichtig. Das sind alarmierende Entwicklungen. Aus diesem Grund gibt es nun an Oberösterreichs Schulen vermehrt Angebote, hier gegenzusteuern. Strategien für mehr Selbstbewusstsein Besonders aktuell ist der Workshop "Entzauberung", der sich an 10- bis 15-Jährige in Schulen richtet. In vier Unterrichtseinheiten lernen Mädchen, den Schönheitsidealen auf sozialen Plattformen kritisch und reflektiert zu begegnen, sie bekommen Strategien mit, die das Selbstbewusstsein und die psychische Gesundheit stärken sollen.

© Getty Images/martin-dm/istockphoto.com

"Mädchen erleben hohen Druck bezüglich ihres Aussehens in einer besonders sensiblen Lebensphase", erklärt Stefanie Ostermann, die selbst Workshops leitet. Das Angebot wird von PROGES, einer Non-Profit-Organisation am heimischen Gesundheitsmarkt, gestaltet und durchgeführt. Gemeinsam wird erarbeitet, dass Schönheit viele Facetten hat, dass Vielfalt und Selbstakzeptanz zu psychischem Wohlbefinden beitragen. Es wird hinterfragt, wer denn mit der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper verdient, welche Industrien dahinterstecken Nacktfotos im Internet "Und es geht auch sehr viel um technische Aspekte. Die Mädchen sollen lernen, wie sie positiv auf den Algorithmus Einfluss nehmen und so selbst die Themen bestimmen können, die ihnen auf sozialen Plattformen vorgeschlagen werden", führt Ostermann weiter aus. Außerdem werde auch auf die Gefahren aufmerksam gemacht: "Da geht es um das Verschicken von Nacktbildern, um Sexting und Sextortion (es wird mit der Veröffentlichung von Nacktfotos oder -videos gedroht, Anm.)".

Seit vier Jahren ist auch Susanne Landmann in den Schulen unterwegs, um Mädchen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Sie erzählt: "Es gibt wunderschöne Momente und große Herausforderungen. Die Mädchen sind massiv geprägt von allem, was sie in der Scheinwelt der sozialen Medien sehen." Viele berichten von Mobbingerfahrungen und Ausgrenzungen, wenn sie diesen hohen Erwartungen und Ansprüchen nicht gerecht werden können. "Dabei sind die meisten sehr reflektiert. Sie wissen, dass das, was sie sehen, nicht die Realität ist. Aber trotzdem haben die Bilder großen Einfluss." Komplimente für den Charakter Beendet wird der Workshop mit einer Komplimente-Runde. "Dabei ist mir aufgefallen, dass oft jene Adjektive fehlen, mit denen man die inneren Eigenschaften von Menschen beschreiben kann. Daran arbeiten wir dann: Wegzukommen vom Äußerlichen", sagt Landmann. Und das geht so: Du bist eine tolle Zuhörerin. Deine fröhliche Art ist eine Besonderheit. Ich rede so gerne mit dir. Du bist vertrauenswürdig und loyal. Danke, dass du dir immer Zeit für mich nimmst.

"Sie lernen schnell und freuen sich dann selbst sehr, über diese Komplimente." Selina und Angelina, zwei Teilnehmerinnen erzählen: "Wir haben speziell diese Übung sehr genossen. Der Workshop allgemein hat uns gestärkt und geholfen, dafür sind wir dankbar."

