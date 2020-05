Kroate gibt Mord an Kellnerin zu

Monika Simmer ist am 10. März 1992 in einem Spiellokal in der Rainerstraße in Linz getötet worden. Sie war kurz vor Geschäftsschluss – vermutlich von ihrem letzten Gast – mit Fäusten und einer Bierflasche malträtiert und minutenlang gewürgt worden. Dann rammte ihr der Mörder ein abgebrochenes Bierglas in den Hals.

Über das Motiv wollen die Ermittlungsbehörden vorerst keine Auskunft geben. „Nur so viel: Es war keine Beziehungstat – Opfer und Täter sind in keinem besonderen Naheverhältnis zueinander gestanden“, sagt Staatsanwaltssprecher Philip Christl.