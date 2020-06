„Brauchen kein weiteres Denkmal für Pühringer“

Dass die Linzer Med-Fakultät dem Ärztemangel entgegenwirkt, ist ein billiger Schmäh. In Wahrheit will sich der Landeshauptmann nach dem Musiktheater ein zweites Denkmal setzen“, poltert Leo Steinbichler. Der Hausruckviertler Agrarrebell und Abgeordnete des Team Stronach (TS) hat am Montagabend im Parlament gegen die Errichtung der Linzer Medizin-Fakultät gestimmt. Die Republik müsse effizient mit den Steuermitteln umgehen, daher sei es besser, die bestehenden Med-Unis zu stärken. „Die Folgekosten einer Med-Fakultät sind enorm. Ein Großteil der Studenten wird nicht aus Oberösterreich kommen und nicht in Oberösterreich bleiben.“