Kritik an Nasenbärhaltung im Zoo Linz

Die Verantwortlichen des Tiergartens fühlen sich zu Unrecht in ein schiefes Licht gerückt. „Der Herr Albrecht ist leider sehr extrem, er möchte am Liebsten das Ende aller Zoos erreichen“, betont Zoo-Direktorin Juliane Thurner. Auch ihre Kollegen in Salzburg und Schönbrunn seien von ihm mit Vorwürfen bombardiert worden. „Wir werden zum Glück aber auch von tatsächlichen Experten kontrolliert und rangieren nicht umsonst unter den Top-Tierparks.“

In Linz gibt es sieben erwachsene Nasenbären (vier kastrierte und ein zeugungsfähiges Männchen sowie zwei Weibchen), die in einem 70-Quadratmeter-Gehege un-

tergebracht seien. Thurner: „Laut Tierschutzgesetz müsste es nur 60 m² groß sein.“

Die im Vorjahr geborenen Jungen seien im Herbst nur vorübergehend in dem 30 m² großen Ausweichquartier gehalten worden. Sie wurden Tage später an den Zoo Herberstein ( Steiermark) und den Zoo der Stadt Haag (NÖ) abgegeben. „Für den Nachwuchs haben wir noch immer einen guten Platz gefunden.“

Auch Zoo-Präsident Christopher Böck wehrt sich gegen den Vorwurf „auf Teufel komm raus“ für Jungtiere zu sorgen: „Wir züchten nur jene Arten, die von anderen Zoos auch nachgefragt werden.“